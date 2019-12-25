В Выборге благоустроят мемориалы к годовщине Победы

Работы уже начались в городе и поселках района.

Комитет по городскому хозяйству Выборгского района запустил программу благоустройства воинских захоронений и памятников в преддверии 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Работы ведутся на месте захоронения №33, расположенном на 4 км Ленинградского шоссе. Гранитные плиты мемориала отчистят от пыли, заменят ступени и элементы освещения. На прилегающей территории посадят деревья и кустарники, засеют газон. Также проект предусматривает установку четырех новых памятных плит с именами погибших на войне солдат. Согласно контракту, обновленный мемориал предстанет перед жителями 7 мая.

Кроме того, рестораторы уже начали обустраивать мемориал на Южном кладбище – одном из самых крупных братских захоронений региона. Там к за два дня до праздника полностью обновят освещение.

Напомним, что на территории комплекса "Братское захоронение советских воинов на Южном кладбище" проходит ежегодный траурный митинг с участием ветеранов боевых действий и церемония зажжения факела в рамках мероприятий по объединению городов боевой славы.

Ранее мы сообщали о том, что в День Победы ветераны из Выборга смогут проехать на автобусе бесплатно.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО