В День Победы ветераны из Выборга смогут проехать на автобусе бесплатно

Решение было принято на совещании с компаниями-перевозчиками.

Глава городской администрации Геннадий Орлов провел совещание с представителями транспортных компаний. В ходе встречи было предложено ввести бесплатный проезд для участников Великой Отечественной войны и их сопровождающих на время празднования 75-летней годовщины Победы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.





Инициативу поддержало большинство перевозчиков. Воспользоваться бесплатным проездом на маршрутах автобусов Выборга и Выборгского района ветераны смогут с 27 апреля по 15 мая. Для подтверждения статуса "ветеран Великой Отечественной войны" необходимо будет предъявить удостоверение. В перспективе льгота будет предоставляться в течение всего года.

Кроме того, во время заседания Геннадий Орлов обратил внимание перевозчиков на необходимость проведения дезинфекции в общественном транспорте в связи с распространением коронавируса. Ранее мы сообщали о том, как это происходит.



Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, Pixabay