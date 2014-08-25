Число работников в простое выросло в Петербурге

Простой затронул 8281 сотрудника на 65 городских мероприятиях.

К началу ноября в состоянии простоя в Северной столице находится 8281 работник 65 предприятий. Таким образом, с конца октября показатель увеличился на 154 человека. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Валерия Москаленко.

Данные были озвучены в ходе заседания Координационной группы городского оперштаба по обеспечению экономической и социальной стабильности. Кроме того, как выяснилось в ходе мероприятия, за последние две недели в Петербурге сократилось число безработных – их количество уменьшилось на 357 граждан, до 16 051 человека.

Общая потребность работников, о которой заявляет городская Служба занятости населения, возросла до 44 974 человек.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге растёт число автодилеров, предлагающих китайские иномарки.

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