В Петербурге растёт число автодилеров, предлагающих китайские иномарки

В Северной столице резко увеличилось число автодилеров, предлагающих своим покупателям китайские иномарки. Так, по итогам прошлого года официально машины из Поднебесной поставляли 87 дилеров в СЗФО и 45 в Петербурге. В ноябре-2022 показатели возросли до 108 и 61 дилеров соответственно, увеличившись, таким образом, на 20% в округе и почти на 30% в городе. Об этом пишет издание "Деловой Петербург" со ссылкой на "Автостат".
Кроме того, за уходящую осень марка Chery впервые вошла в тройку по числу официальных дилеров в Петербурге. Теперь у фирмы 1 точек по городу, а в лидерах по-прежнему остаются Kia и Hyundai, на счету которых по 14 дилеров).
Популярность у петербуржцев в последнее время набирают такие представители китайского рынка, как Exeed и Geely.
Ранее эксперт рассказал, что ожидает рынок шин в Петербурге.
Фото: Pxhere
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