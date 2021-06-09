В Петербурге растёт число автодилеров, предлагающих китайские иномарки

Число продавцов машин китайских брендов в городе выросло на 30%.

В Северной столице резко увеличилось число автодилеров, предлагающих своим покупателям китайские иномарки. Так, по итогам прошлого года официально машины из Поднебесной поставляли 87 дилеров в СЗФО и 45 в Петербурге. В ноябре-2022 показатели возросли до 108 и 61 дилеров соответственно, увеличившись, таким образом, на 20% в округе и почти на 30% в городе. Об этом пишет издание "Деловой Петербург" со ссылкой на "Автостат".

Кроме того, за уходящую осень марка Chery впервые вошла в тройку по числу официальных дилеров в Петербурге. Теперь у фирмы 1 точек по городу, а в лидерах по-прежнему остаются Kia и Hyundai, на счету которых по 14 дилеров).

Популярность у петербуржцев в последнее время набирают такие представители китайского рынка, как Exeed и Geely.

Ранее эксперт рассказал, что ожидает рынок шин в Петербурге.

Фото: Pxhere