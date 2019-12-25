Число петербургских работников в простое заметно сократилось

За последние 2 недели из простоя вышли 16 предприятий и 4 тыс. человек.

За последние 2 недели 16 тыс. предприятий и 4 тыс. работников вышли из простоя в Северной столице. Об этом сообщил вице-губернатор Петербург Валерий Москаленко в социальных сетях.



Чиновник подчеркнул, что до этого момента в городе насчитывалось 11 318 сотрудников в простое, а сейчас их 7014. В этом режиме пока остаются 58 предприятий, с которыми петербургское правительство находится в постоянном контакте. Высвобождаемые сотрудники получают помощь Центра занятости.

Также Москаленко добавил, что уровень безработицы в Петербурге сохраняется на уровне 1,6%, чо вдвое ниже, чем по СЗФО.

Ранее мы сообщили о том, что петербургскому тракторному заводу передадут 5 млрд рублей займа.

Фото: Pxhere