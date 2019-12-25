Работники скорой помощи из Выборга приняли участие в мировом флешмобе 

Акция прошла на территории Ленобласти в третий раз.

Выборгские врачи скорой помощи внесли свой вклад во всеобщий призыв к соблюдению самоизоляции. Медики сфотографировались с табличками, образующими надпись "Мы работаем ради вас. Останьтесь дома ради нас". Снимки были размещены в сообществе Интересные события в Выборге.

Напомним, что акция, в которой участвуют медработники по всему миру, проводится в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Граждан просят ограничить поберечь близких, ограничить круг общения и не организовывать массовые мероприятия.

Ранее к флешмобу присоединились представители Ленинградской областной клинической больницы и Центральной медико-санитарной части № 38 в городе Сосновый Бор.

Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting