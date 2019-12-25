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Врачи из Ленобласти приняли участие во флешмобе по борьбе с коронавирусом
Сегодня, 18:14
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Врачи из Ленобласти приняли участие во флешмобе по борьбе с коронавирусом

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В районной больнице достаточно оборудования для помощи больным.

Работники Ленинградской областной клинической больницы поучаствовали в мировом флешмобе, который был создан для призыва людей к самоизоляции и заботе о родных. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Медики сделали совместную фотографию с табличками, вместе образующими лозунг "Мы работаем для Вас. Вы останьтесь дома для нас!".

Отметим, что на данный момент областная больница располагает достаточным количеством работников, оборудования и помещений для оказания помощи зараженным. Так, в распоряжении медиков находятся аппараты ЭКМО и ИВЛ.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге подготовят 50 новых коронавирусных боксов.

Фото: Пресс-служба администрации региона

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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