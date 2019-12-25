Врачи из Ленобласти приняли участие во флешмобе по борьбе с коронавирусом

В районной больнице достаточно оборудования для помощи больным.

Работники Ленинградской областной клинической больницы поучаствовали в мировом флешмобе, который был создан для призыва людей к самоизоляции и заботе о родных. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Медики сделали совместную фотографию с табличками, вместе образующими лозунг "Мы работаем для Вас. Вы останьтесь дома для нас!".

Отметим, что на данный момент областная больница располагает достаточным количеством работников, оборудования и помещений для оказания помощи зараженным. Так, в распоряжении медиков находятся аппараты ЭКМО и ИВЛ.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге подготовят 50 новых коронавирусных боксов.

Фото: Пресс-служба администрации региона