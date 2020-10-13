Бизнесмены и работники ресторанов требуют дополнительной поддержки со стороны властей.

Работники ресторанов частично перекрыли кольцевую дорогу вокруг Парижа. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала BFMTV. По данным СМИ, бизнесмены протестуют на внешней стороне бульвара Периферик. Они намерены обратить внимание властей на ухудшение положения многих профильных заведений из-за введенных эпидемиологических мер.

В районе юго-западного выезда из города Порт-де-Сен-Клу протестующие отправившись маршем по ходу движения в южном направлении. Метрдотели, повара и официанты требуют, чтобы государство оказало им дополнительную поддержку. Они напомнили, что заведения практически не имеют клиентов на протяжении семи месяцев.

"Да новым правам, нет непостоянной занятости!", "Мы обслуживали вас и получили взамен частичную занятость", "Мы с гордостью обслуживали вас, помогите нам! лозунги французов

Из-за акции протеста на дороге скопилась автомобильная пробка. Протестующие выбрали начало часа пик для своей акции. В регионе Иль-де-Франс наблюдается особенно плотный поток транспортных средств.

Во Франции около 40 человек атаковали полицейский участок.

Видео: BFM Paris