Работники ресторанов частично перекрыли кольцевую дорогу вокруг Парижа. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала BFMTV. По данным СМИ, бизнесмены протестуют на внешней стороне бульвара Периферик. Они намерены обратить внимание властей на ухудшение положения многих профильных заведений из-за введенных эпидемиологических мер.
В районе юго-западного выезда из города Порт-де-Сен-Клу протестующие отправившись маршем по ходу движения в южном направлении. Метрдотели, повара и официанты требуют, чтобы государство оказало им дополнительную поддержку. Они напомнили, что заведения практически не имеют клиентов на протяжении семи месяцев.
"Да новым правам, нет непостоянной занятости!", "Мы обслуживали вас и получили взамен частичную занятость", "Мы с гордостью обслуживали вас, помогите нам!
лозунги французов
Из-за акции протеста на дороге скопилась автомобильная пробка. Протестующие выбрали начало часа пик для своей акции. В регионе Иль-де-Франс наблюдается особенно плотный поток транспортных средств.
Во Франции около 40 человек атаковали полицейский участок.
Видео: BFM Paris
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