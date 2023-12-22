Спрос на соискателей предпенсионного возраста растёт в Петербурге

За прошедший год компании направили более 525 тыс. приглашений на работу кандидатам в возрасте от 50 до 60 лет, что на 39% больше, чем результаты 2022 года.

Количество работодателей в Петербурге, проявляющих интерес к трудоустройству соискателей старше 50 лет, увеличилось в 2023 году. Согласно данным hh.ru, за прошедший год компании направили более 525 тыс. приглашений на работу кандидатам в возрасте от 50 до 60 лет, что на 39% больше, чем результаты 2022 года.

Однако увеличение числа приглашений для возрастной группы от 40 до 50 лет оказалось незначительным: им было отправлено на 29% больше приглашений, или в сумме 1,6 млн.

Основная часть приглашений для старшей возрастной группы предлагала возможности трудоустройства в сферах домашнего и обслуживающего персонала, рабочего персонала, строительства, производства, а также транспорта и доставки товаров.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на специалистов по ИИ вырос в Петербурге за год на 40%.

Фото: Piter.TV