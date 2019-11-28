Работники метрополитена вышли в эфир в радиоэфир с ледокола "Красин"

И.о. начальника метрополитена и заместитель начальника рассказали о работе метро и приняли поздравления с юбилеем подземки.

Во вторник, 10 ноября, работники метрополитена и Союз радиолюбителей провели акцию, приуроченную к 65-летию метро Петербурга. Об этом рассказал "АиФ-Петербург".

Так, И.о. начальника метрополитена Евгений Козин и заместитель начальника Юлия Звягинцева вышли в радиоэфир со станции, которая расположена на ледоколе "Красин", рассказали о работе метро и приняли поздравления с юбилеем. Евгений Козин также напомнил, что девиз петербургского метро: "Объединяем город, сближаем людей!".

Мы выбрали необычный способ поздравить пассажиров и сотрудников метро и всех, кто интересуется его историей. Сегодня мы могли наблюдать, как радиосвязь объединяет людей по всему миру отметил исполняющий обязанности начальника метро.

Услышать ведущих можно до 31 декабря под позывным RM65LP.

Ранее мы писали, что власти Петербурга поздравили полицейских с профессиональным праздником.

Фото: topwar.ru