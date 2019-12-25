Власти Петербурга поздравили полицейских с профессиональным праздником

На следующий год увеличено финансирование на нужды полиции.

Во вторник, 10 ноября, стало известно о том, что Смольный поздравил полицейских с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

Особые слова благодарности – за службу в последние трудные месяцы. Весь период ограничительных мер вы оставались на посту: усилили охрану медицинских учреждений, проводили профилактические рейды Александр Беглов.

Также политики заявили, что в проекте бюджета Петербурга на следующий год увеличено финансирование на нужды полиции.

Ранее мы сообщали о том, что Губернатор посетил медучреждения Васильевского острова.

Фото:gov.spb.ru