Губернатор посетил медучреждения Васильевского острова

Александр Беглов отметил, что поликлиники работают в плановом режиме.

Во вторник, 10-го ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел объекты здравоохранения Васильевского острова в ходе рабочей поездки.

Сначала глава города посетил отделение поликлиники №3 на 7-й линии. Они обслуживает 10 тыс. детей. Как рассказала главврач медучреждения Наталья Чубарова, поликлиника перешла на выездную работу. По ее словам, работа идет в круглосуточном режиме, а к заболевшим детям приходят домой. В поликлинику приходят только здоровые ребята.

На примере этого медучреждения мы увидели, что все поликлиники работают в обычном режиме. Ведётся плановый прием, проводится диспансеризация. сказал губернатор.

Далее Беглов отправился в отделение реабилитации для людей с рассеянным склерозом городской больницы №31. Градоначальник отметил, что на лечение в центр приезжают люди из других регионов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что работу поликлиник в Петербурге усилят для помощи больным коронавирусом.

Фото: "Пул 78" / Telegram