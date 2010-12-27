В течение последних 11 лет все указатели в метро дублируются на английском языке.

Работники метрополитена рассказали, зачем подземке столько указателей. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

Как оказалось, в петербургском метрополитене единый образ указателей появился в 2008 году при открытии станции "Волковская".

Изменился принцип подачи визуальной информации, на станциях появились современные указатели. Была унифицирована знаковая система, стали использоваться пиктограммы, цветовое деление информационных указателей отметили в пресс-службе

Также в ГУП "Петербургский метрополитен" сообщили, что В течение последних 11 лет все указатели в метро дублируются на английском языке.

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Фото:ГУП "Петербургский метрополитен"