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В Петродворцовом районе легковушка протаранила автобус: есть пострадавшие
Сегодня, 21:22
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IRINA_CHALKINA

В Петродворцовом районе легковушка протаранила автобус: есть пострадавшие

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Движение на Ораниенбаумском спуске перекрыто.

Во вторник, 5 марта, В Петродворцовом районе легковушка протаранила автобус. Об этом сообщает  УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. 

Так, около 16:05 на Ораниенбаумском спуске Nissan вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом и еще одной легковушкой. В результате ДТП пострадал 33-летний водитель Nissan. Мужчину госпитализировали.

Также очевидцы сообщают, что движение на участке Ораниенбаумского шоссе перекрыто.

По данному факту аварии проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что Жители Колпино вновь пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды

Фото:vk.com/emergency_spb

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Теги: дтп, дтп петродворцовский район, новости спб
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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