В Петродворцовом районе легковушка протаранила автобус: есть пострадавшие

Движение на Ораниенбаумском спуске перекрыто.

Во вторник, 5 марта, В Петродворцовом районе легковушка протаранила автобус. Об этом сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Так, около 16:05 на Ораниенбаумском спуске Nissan вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом и еще одной легковушкой. В результате ДТП пострадал 33-летний водитель Nissan. Мужчину госпитализировали.

Также очевидцы сообщают, что движение на участке Ораниенбаумского шоссе перекрыто.

По данному факту аварии проводится проверка.

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Фото:vk.com/emergency_spb