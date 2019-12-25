Работники коммунальных служб в Ленобласти будут работать на следующей неделе

Структура ЖКХ переведена в режим повышенной готовности.

В пятницу, 27 марта, стало известно о переводе коммунальных служб Ленобласти в режим повышенной готовности. Представители ЖКХ и топливно-энергетического комплекса не уйдут на "каникулы" с 30 марта по 3 апреля. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Всю неделю дежурные бригады будут следить за процессом подачи газа, водо-, тепло- и электроснабжения. Все перебои будут оперативно устранены.

Для этого регион предоставит коммунальщикам необходимую спецтехнику, оборудование и реагенты.

Кроме того, сотрудников службы обезопасят от заражения коронавирусом. Рабочие места уже подвергаются регулярной дезинфекции, попасть на территории предприятий возможно только через пропускной контроль с предварительным замером температуры.

При возникновении неполадок, связанных с электро-, тепло- и газоснабжением, жители региона могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу ЖКХ по номеру 8(812) 308-00-11. По вопросам водоснабжения консультацию проведут сотрудники ГУП "Леноблводоканал" (телефон 8 (812) 409-00-01).

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы должны согласовывать с властями выезд в Ленобласть на карантин.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области