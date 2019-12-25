Работникам бюджетных учреждений Ленобласти сделали 31 декабря выходным днем

День придется отработать в субботу.

Власти Ленобласти сделали 31 декабря выходным днем, но только для работников бюджетных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Рабочий день с четверга 31 декабря перенесли на субботу, 26 декабря. Руководителям иных предприятий и организаций рекомендовали поступить таким же образом.

Еще в начале декабря делать последний день года выходным власти не собирались. Ранее 31 декабря объявили выходным в Крыму, Ставрополе, Татарстане, Курской, Белгородской, Владимирской, Мурманской, Саратовской областях.

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