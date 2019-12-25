В Ленобласти 31 декабря не сделали выходным днем

Этот день будет обычным рабочим днем.

Власти Ленинградской области не планируют объявлять 31 декабря выходным днем. Об этом сообщила пресс-служба 47 региона.

В сообщении говорится о том, что власти не планируют объявлять выходной день 31 декабря для бюджетников и работников государственных учреждений.

Выходной день 31 декабря уже объявили власти Крыма, Ставрополя, Татарстана, Курской, Белгородской, Владимирской, Мурманской областей. Власти Петербурга пока что не планируют делать 31 декабря выходным.

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