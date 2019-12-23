Работника таможни осудили за взятку в 50 тыс. рублей в Петербурге

Он полностью признал свою вину.

Кировский районный суд огласил приговор в отношении бывшего таможенника, который был признан виновным за служебный подлог и получение взятки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что 7 августа Геворг Акопян во время таможенного досмотра обнаружил нарушение, однако предложил не закреплять это в акте проверки за взятку в 50 тыс. рублей. На тот момент подсудимый состоял на должности государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля поста "Гавань".

Нарушение состояло в том, что вместе с рисом в контейнере были 30 пустых упаковочных мешков, информации о которых не было в заявленной декларации на товары. Кроме того, была вероятность перевеса.

Руководство ООО "ТД"Фрудс" попыталось снизить сумму взятки во время телефонного разговора с Акопяном, но им этого сделать не удалось.

Взятку через посредника передал человек, который участвовал в оперативном эксперименте УФСБ России по Петербургу и области. Посредника задержали сразу же, и он согласился сотрудничать с ведомством. На следующий день удалось задержать и Акопяна после получения 50 тыс. рублей.

Таможенник признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно на 3,5 года с испытательным сроком 4 года. Также мужчина заплатит штраф в размере 100 тыс. рублей и не сможет занимать должности на государственной гражданской службе РФ в Федеральной таможенной службе России. Ограничения действуют 3 года на должности с осуществлением функций представителя власти и сопряженные с организационно-распорядительными полномочиями.

Ранее суд вынес приговор в отношении другого бывшего таможенника "Гавани".

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