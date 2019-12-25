Петербургскому таможеннику дали условный срок за получение взятки в 50 тыс. рублей

Его обвинили по двум статьям УК РФ.

Суд огласил приговор в отношении бывшего таможенника, который обвиняется в получении взятки и служебном подлоге. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба СЗ СУ на транспорте СК РФ.

Мужчина работал таможенным инспектором на посте "Гавань" Балтийской таможни. Следствие и суд установили, что обвиняемый без взвешивания товара предположил, что его фактический вес превышает указанный в документах, что является нарушением. Инспектор угрожал представителю коммерческой организации привлечением к административной ответственности и изъятием товара. За то, чтобы не отражать нарушения в акте, он потребовал 50 тыс. рублей.

После получения взятки сотрудника "Гавани" задержали. Он находился под стражей по ходатайству следствия.

Кировский район Петербурга назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы условно сроком на 3,6 лет с испытательным сроком 4 года. Также ему придется заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд отправил чиновницу Светушкову под домашний арест по делу о взятке.

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