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Работника магазина электроники осудят за кражу товара со склада
Сегодня, 11:56
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himif

Работника магазина электроники осудят за кражу товара со склада

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Кладовщик дождался окончания смены и унес товары домой.

Петербуржца, работающего кладовщиком в сетевом магазине электроники, осудят за присвоение вверенного имущества. Соответствующее обвинительное заключение утвердила прокуратура Выборгского района, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие полагает, что по окончании своей смены кладовщик, оставшийся на складе магазина один, снял с полок нужные ему гаджеты на общую сумму свыше 300 тысяч рублей, упаковал в коробку и унес домой. Уголовное дело рассмотрит Выборгский  районный суд.

Ранее мы рассказывали, что в канаве за гаражами на Суздальском проспекте нашли труп женщины.

Фото: pixabay

Теги: кража, суд, электроника
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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