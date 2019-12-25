Работника магазина электроники осудят за кражу товара со склада

Петербуржца, работающего кладовщиком в сетевом магазине электроники, осудят за присвоение вверенного имущества. Соответствующее обвинительное заключение утвердила прокуратура Выборгского района, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствие полагает, что по окончании своей смены кладовщик, оставшийся на складе магазина один, снял с полок нужные ему гаджеты на общую сумму свыше 300 тысяч рублей, упаковал в коробку и унес домой. Уголовное дело рассмотрит Выборгский районный суд.
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Фото: pixabay
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