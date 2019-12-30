Работника АЗС в Кронштадте подозревают в педофилии

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Поступила информация, что в Петербурге задержали местного жителя, подозреваемого в изнасиловании собственной дочери. По информации АН "Оперативное прикрытие", накануне в полицию Кронштадта обратился 52-летний житель города, который заявил о действиях своего 46-летнего знакомого, который работает заправщиком на АЗС.

Мужчина заявил, что его знакомый за 2019-й год в своем жилье на улице Восстания совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей шестилетней дочери. Подозреваемого задержали около трех часов ночи отрядом патрульно-постовой службы.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что шествие с файерами в центре Петербурга не имело нацистский оттенок.

Фото: Pixabay