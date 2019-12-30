Шествие с файерами в центре Петербурга не имело нацистский оттенок. Так заявили фанаты

Стали известны детали несакнционированного шествия на улице Бакунина.

Петербуржцев возмутило большое собрание молодых людей, скопившихся у бара на улице Бакунина. Вечером 3 января в полицию обратился 58-летний горожанин, который заявил, что два десятка молодых людей кричат, перекрывают движение, скандалят и скандируют приветствие в адрес Адольфа Гитлера.

Как сообщило АН "Оперативное прикрытие", прибывшие сотрудники полиции никого не обнаружили и запросили записи с камер наблюдения. Так было установлено, что в 22:21 часа они вышли на проезжую часть у дома №5 по улице Бакунина, через шесть минут один из молодых людей зажег файер, а потом компания разбежалась в разные стороны.

Было возбуждено уголовное дело по 213-й статье УК РФ (хулиганство). Однако позже дело было аннулировано. Как сообщила "Фонтанка", на улицу вышли фанаты "Зенита", которые перешли дорогу в неположенном месте. Никаких нацистских приветствий они не скандировали, только футбольные кричалки.

Два десятка болельщиков получили административные штрафы за переход дороги в неположенном месте и хулиганское использование пиротехники.

Петербуржцы рассказали, что инцидент произошел в пятницу, 3 января. Очевидцы рассказали, что неизвестные вскидывали руки в характерном жесте, пели фанатские песни и выкрикивали нацистские лозунги.

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