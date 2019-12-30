В Петербурге устроили огненное шоу во славу Гитлера. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев события.
Инцидент произошел в пятницу вечером. Молодые люди организовали переполох в центре Северной столицы. Несанкционированная акция состоялась на проспекте Бакунина. Молодые люди с нацисткой идеологией и дымовыми шашками вытеснили автомобилистов с дороги. Петербуржцы были встревожены подобным положением вещей. Они рассказали, как поклонники Гитлера вскидывали руки в характерном жесте, пели фанатские песни и выкрикивали нацистские лозунги.
Нарушители порядка разбежались, как только на горизонте появилась полиция. Правоохранительные органы запросили материалы с камер видеонаблюдения в ближайших заведениях.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Циклонический вихрь принес снегопад в Петербург.
Фото: Piter.TV
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Дожились! Гитлер кумир молодежи!