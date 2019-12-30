По факту случившегося проводится проверка. Полиция разыскивает нарушителей порядка.

В Петербурге устроили огненное шоу во славу Гитлера. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев события.

Инцидент произошел в пятницу вечером. Молодые люди организовали переполох в центре Северной столицы. Несанкционированная акция состоялась на проспекте Бакунина. Молодые люди с нацисткой идеологией и дымовыми шашками вытеснили автомобилистов с дороги. Петербуржцы были встревожены подобным положением вещей. Они рассказали, как поклонники Гитлера вскидывали руки в характерном жесте, пели фанатские песни и выкрикивали нацистские лозунги.

Нарушители порядка разбежались, как только на горизонте появилась полиция. Правоохранительные органы запросили материалы с камер видеонаблюдения в ближайших заведениях.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Циклонический вихрь принес снегопад в Петербург.

Фото: Piter.TV