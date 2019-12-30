Сотрудники МЧС прогнозируют усиление ветра.

Циклонический вихрь принес снегопад в Петербург. Петербуржцы зафиксировали мокрый снег в разных частях города.

На данный момент снег идет почти во всех районах северной столицы. Днем температура воздуха составит 0…+2 градуса. По прогнозу снег продлиться до вечера. Порывы ветра достигнут 7-11 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

Весь день в городе будет преимущественно облачно. Ночью столбик термометра опуститься до -2 градусов, осадки пройдут в большинстве районов города.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Смольный будет штрафовать граждан, организующих елочные свалки в Петербурге.

Видео: Piter.TV