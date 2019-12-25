Работник мастерской похитил инструмент после ссоры с начальником из-за зарплаты

Кроме того, мужчина сел за руль нетрезвым, увозя украденное подальше.

Работающий в Петербурге житель Псковской области стал фигурантом дела о краже в крупном размере. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, дело рассмотрит Фрунзенский районный суд.

Следствие выяснило, что не судимый ранее пскович в минувшем апреле поссорился с работодателем из-за полученной зарплаты. Желая справедливости, мужчина решил ночью вернуться на работу в ремонтный гараж и вынести оттуда наиболее ценный инструмент. Похищенное работник погрузил в автомобиль, находящийся в ремонте, и уехал с места происшествия. Обиду на работодателя мужчина подкрепил алкоголем и, соответственно, сел за руль нетрезвым. С управлением автомобиля обвиняемый не справился и совершил ДТП, где и был задержан полицейскими.

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