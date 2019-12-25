Неизвестный украл одежду, кроссовки и духи из квартиры на Колпинском шоссе

Ущерб хозяин квартиры оценил в 101 тысячу рублей.

Неизвестный крупно обокрал квартиру в доме №7 по Колпинскому шоссе в поселке Детскосельский. С заявлением о краже в полицию обратился 13 августа хозяин квартиры, 42-летний машинист экскаватора в петербургской коммерческой компании. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Полиция выяснила, что неизвестный проник в квартиру на третьем этаже, подобрав ключи к входной двери. Из чужого жилища злоумышленник вынес обручальное кольцо из желтого металла, дорогие кожаные куртки, замшевую дубленку, спортивную ветровку, кроссовки и флакон духов. Ущерб хозяин квартиры оценил в 101 тысяч рублей. С места изъяты следы пальцев рук, грабитель разыскивается. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что петербуржец добровольно сознался в краже велосипеда и инструментов из квартиры в Выборгском районе

Фото: pixabay