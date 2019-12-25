В Петербурге работник автосервиса обвиняется в нетрезвой езде на машине клиента

Мужчина 30 января 2025 года уже привлекался к ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Во Фрунзенском районе Петербурга работник автосервиса обвиняется в нетрезвой езде на машине клиента. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

По версии следствия, 45-летний обвиняемый работал мастером-приемщиком в одном из автосервисов. Находясь в состоянии опьянения, 10 апреля 2025 года мужчина сел за руль автомобиля клиента Mitsubishi Montero и решил перегнать транспортное средство в малярный цех.

Обвиняемый был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции у дома 55 по проспекту Славы. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Мужчина 30 января 2025 года уже привлекался к ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. За это ему назначили штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

