На Народном Ополчении 93-летняя петербурженка отдала мошенникам 50 тысяч

Злоумышленники прикрылись именем бывшего сенатора Вадима Тюльпанова. На самом деле фонда "имени Тюльпанова" не существует.

На проспекте Народного Ополчения 93-летняя петербурженка лишилась 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пожилая женщина обратилась с заявлением в полицию Кировского района Санкт-Петербурга. Она сообщила, что в среду, 21 августа две молодые женщины обманным путем выманили у нее круглую сумму. Они представились социальными работниками и попросили эти деньги якобы для последующей льготной компенсационной выплаты.

По фатку возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полиция разыскивает злоумышленников.

Женщины, кстати, прикрылись именем бывшего сенатора Вадима Тюльпанова, умершего в апреле 2017 года. На самом деле фонда имени Тюльпанова не существует.

Также петербургских мошенников будут судить за продажу БАДов пенсионерам.

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