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Работы по устранению неполадок в петербургском метро продолжатся ночью
Сегодня, 16:39
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Работы по устранению неполадок в петербургском метро продолжатся ночью

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Как пояснили в метро, технические неполадки возникли в районе станции "Технологический Институт".

Ремонтные работы в петербургском метро, из-за которых утром 23 декабря приостановили движение поездов по "синей" линии, возобновят ночью после закрытия подземки. Об этом "Невским Новостям" рассказали в пресс-службе метрополитена.

Как пояснили в метро, технические неполадки возникли в районе станции "Технологический Институт". Работы проводились во время движения поездов, что осложняло ситуацию. На данный момент движение восставлено, работы продолжатся в ночное время.

Утром интервалы между прибытием поездов на платформы превышали десять минут.

Фото: Piter.tv

Теги: метро, технологический институт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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