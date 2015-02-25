Работы по устранению неполадок в петербургском метро продолжатся ночью

Как пояснили в метро, технические неполадки возникли в районе станции "Технологический Институт".

Ремонтные работы в петербургском метро, из-за которых утром 23 декабря приостановили движение поездов по "синей" линии, возобновят ночью после закрытия подземки. Об этом "Невским Новостям" рассказали в пресс-службе метрополитена.

Как пояснили в метро, технические неполадки возникли в районе станции "Технологический Институт". Работы проводились во время движения поездов, что осложняло ситуацию. На данный момент движение восставлено, работы продолжатся в ночное время.

Утром интервалы между прибытием поездов на платформы превышали десять минут.

Фото: Piter.tv