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На "синей" ветке метро Петербурга увеличен интервал движения из-за неисправности светофоров

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UPD: С 11:14 движение поездов по Линии 2 осуществляется в полном объеме.

В метро от станции "Черная речка" до станции "Технологический институт" поезда следуют с увеличенным интервалом из-за неисправности светофоров. Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Позднее в метро отметили, что на участке Линии 2 поезда следуют с увеличенным интервалом от станции "Парнас" до станции  "Купчино". Работы по устранению неисправности проводятся в тоннеле аварийными формированиями метрополитена.

Как отметили читатели Piter.tv, поезда стоят по 5 минут на каждой станции и останавливаются в тоннелях. Многие уже опоздали на учёбу и работу.

UPD: С 11:14 движение поездов по Линии 2 осуществляется в полном объеме.

Фото: Piter.tv

Теги: купчино, метро, парнас
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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