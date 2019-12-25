Работы по благоустройству родника временно приостановили

Накануне в ходе работ была повреждена труба.

Временно приостановлены работы по благоустройству родника на Светогорском шоссе. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, из-за суглинистой почвы, которая находится у водного источника, провалился трактор и сместил металлическую трубу, которая подает воду.

Как сообщил помощник главы районной администрации Олег Лиховидов, в настоящее время принято решение приостановить работы по благоустройству и в течение 2-3 дней провести мониторинг качества воды. В случае необходимости место примыкания трубы к роднику будет восстановлено.

По словам Олега Лиховидова, сам источник воды, находящийся на удалении 8-10 метров, не затронут, задета только подводящая труба, которая была установлена здесь в 90-е годы.

Отметим, в ходе строительных работ над водным источником возведен павильон с двускатной кровлей. Внутри строения проведено освещение. В настоящее время проходит благоустройство территории.

Напомним, благоустройство территории у родника проводится по просьбам жителей, с целью создать более комфортные условия для набора воды.

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Фото: Piter.TV