Работы на развязке КАД с Софийской завершили досрочно

Изначально планировалось закончить работы к 24 декабря.

Работы на развязке КАД с Софийской улицей завершили досрочно. Как напомнили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на участке внутреннего кольца заменяли два деформационных шва.

Весь объем запланированных работ смогли выполнить не к 24 декабря, как планировалось изначально, а уже к 11 числу. Движение транспорта восстановилось по всем четырем полосам, ограничения проезда, в том числе скоростные, полностью сняты.

Ранее мы писали, что часть Вознесенского шоссе в Колпино ограничат для проезда до сентября 2022 года.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"