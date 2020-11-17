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Работы на развязке КАД с Приморским шоссе завершили досрочно

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С 9 ноября там был перекрыт съезд №1.

Работы на развязке КАД с Приморским шоссе завершили досрочно. Их должны были закончить только к 4 декабря, сообщила пресс-служба ФКУ "Упрдор Северо-Запад".

На участке окрашивали пилоны, в связи с чем полностью перекрывали съезд №1. Специалистам удалось выполнить весь объем запланированных работ. На данный момент все временные технические средства организации дорожного движения демонтировали.

По трассе открыли движение в штатном режиме. 

Также напомним, что две полосы перекрыты у развязки КАД с Софийской улицей. 

Видео: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад, развязка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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