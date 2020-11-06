Автомобилистам напомнили про перекрытие съезда на развязке КАД с Приморским и показали схемы объезда

Дорожники сняли на видео съезд, который закроется почти на месяц.

Петербургским автомобилистам напомнили про перекрытие разворотной петли на развязке КАД с Приморским шоссе. В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сняли на видео съезд, который перекроют почти на месяц, с 9 ноября по 4 декабря.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, информация о перекрытии съезда и нескольких путях объезда ремонтируемого участка особенно пригодится жителям Кронштадта, которые используют разворотную петлю. Напомним, что на съезде будут идти работы по покраске пилонов. Начать их планировалось еще в октябре, но сроки сдвинули ради разработки удобного транспортного сообщения для кронштадтцев с несколькими станциями метро поблизости.

Фото, видео: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"