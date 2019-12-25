У развязки КАД с Софийской улицей на месяц перекроют две полосы

Работы начнутся 24 ноября.

На КАД ожидаются новые ограничения движения, о них в пятницу, 6 ноября, предупреждает ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Очередные работы по замене деформационных швов пройдут в районе развязки КАД на пересечении с Софийской улицей или на 61-м километре внутреннего кольца.

С 24 ноября по 8 декабря для движения перекроют третью и четвертую полосы, а с 9 по 24 декабря – первую, втору. полосы и полосу безопасности. На свободных в тот же период введут ограничение скорости до 50 км/ч. Работы будет вести ООО "ЕвроТрансСтрой" круглосуточно и в три смены, ремонт произведут сначала на одной половине проезжей части эстакады, затем на другой.

Ранее автомобилистам напомнили про перекрытие съезда на развязке КАД с Приморским и показали схемы объезда.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"