Работы на Лиговском путепроводе завершат к ноябрю 2021 года

Готовность проекта реконструкции составляет 47%.

Во вторник, 29 декабря, руководитель проекта по реконструкции Лиговского путепровода "Орион плюс" Леонид Скобло рассказал "Фонтанке", что часть старого путепровода над железной дорогой разобрана, на 60% завершен демонтаж старого железобетонного моста над проспектом Народного Ополчения.

В январе завершат демонтаж, а к марту планируют начать сборку балок путепровода левого направления. Общая готовность проекта реконструкции Лиговского путепровода в Петербурге составляет 47%. При этом продолжаются дорожные работы по расширению Таллинского шоссе. Работы на объекте планируют завершить к 30 октября 2021 года.

Ранее мы писали, что на Лиговский путепровод поставили первый пролет.

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