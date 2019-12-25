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Работы на Лиговском путепроводе завершат к ноябрю 2021 года
Сегодня, 18:57
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smirenny

Работы на Лиговском путепроводе завершат к ноябрю 2021 года

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Готовность проекта реконструкции составляет 47%.

Во вторник, 29 декабря, руководитель проекта по реконструкции Лиговского путепровода "Орион плюс" Леонид Скобло рассказал "Фонтанке", что часть старого путепровода над железной дорогой разобрана, на 60% завершен демонтаж старого железобетонного моста над проспектом Народного Ополчения. 

В январе завершат демонтаж, а к марту планируют начать сборку балок путепровода левого направления. Общая готовность проекта реконструкции Лиговского путепровода в Петербурге составляет 47%. При этом продолжаются дорожные работы по расширению Таллинского шоссе. Работы на объекте планируют завершить к 30 октября 2021 года. 

Ранее мы писали, что на Лиговский путепровод поставили первый пролет.

 Фото: Яндекс. Картинки

Теги: лиговский путепровод, реконструкция, ремонтные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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