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Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий
Сегодня, 9:21
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matveyvn

Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

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Данное предложение уже обсуждалось с Пенсионным фондом России.

Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий. С инициативой выступила партия "Единая Россия", рассказал замруководителя фракции Андрей Исаев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данное предложение уже обсуждалось с Пенсионным фондом России и Минтруда.

Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ.

Андрей Исаев, замруководителя фракции "Единая Россия"

Отмечается, что предложение предусматривает как одновременную, так и постепенную и индексацию.

Ранее в Госдуму внесли проект о заморозке накопительной части пенсии еще на год.

Фото: pixabay.com

Теги: госдума, индексация пенсий, пенсия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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