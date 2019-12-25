Данное предложение уже обсуждалось с Пенсионным фондом России.

Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий. С инициативой выступила партия "Единая Россия", рассказал замруководителя фракции Андрей Исаев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данное предложение уже обсуждалось с Пенсионным фондом России и Минтруда.

Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Андрей Исаев, замруководителя фракции "Единая Россия"

Отмечается, что предложение предусматривает как одновременную, так и постепенную и индексацию.

Ранее в Госдуму внесли проект о заморозке накопительной части пенсии еще на год.

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