В Петербурге американскому фонду продали IT-компанию за рекордную сумму

Покупатель — американский венчурный фонд Insight Venture Partners.

В пятницу, 10 января, стало известно о том, что в Петербурге продали IT-компанию за рекордную сумму. Покупателем выступил американский венчурный фонд Insight Venture Partners.

В пресс-службе петербургской компании Veeam заявили, что после завершения сделки IT-компания станет американской. Однако планируется, что все офисы в 30 странах продолжат свою работу.

Гендиректор Veeam Уильям Ларджент отметил, что после поглощения американской фирмой, в экс-петербургской расширят штат. Известно, что IT-компанию купили за рекордные для рынка — 5 млрд долларов.

Ранее мы сообщали о том, что ФАС одобрила покупку "Капитал-полис Меда" холдингом "АльфаСтрахования".

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