ФАС одобрила покупку "Капитал-полис Меда" холдингом "АльфаСтрахования"

Компании обсуждали сделку несколько месяцев.

"АС холдинг" готовится приобрести 100% долей в уставном капитале страховой компании из Петербурга "Капитал-полис Мед", сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом 9 января сообщила "Фонтанка".

Отмечается, что компании обсуждали соглашение несколько месяцев.

"Капитал-полис мед" занимается медицинским страхованием и занимает здание на Московском проспекте с медцентром. Покупатель же является частью АО "Альфастрахование".

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге не будут перезапускать сеть магазинов SPAR.

Фото: Piter.TV