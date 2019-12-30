ФАС одобрила покупку "Капитал-полис Меда" холдингом "АльфаСтрахования"

"АС холдинг" готовится приобрести 100% долей в уставном капитале страховой компании из Петербурга "Капитал-полис Мед", сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом 9 января сообщила "Фонтанка".
Отмечается, что компании обсуждали соглашение несколько месяцев.
"Капитал-полис мед" занимается медицинским страхованием и занимает здание на Московском проспекте с медцентром. Покупатель же является частью АО "Альфастрахование".
Ранее мы рассказывали, что в Петербурге не будут перезапускать сеть магазинов SPAR.
Фото: Piter.TV
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