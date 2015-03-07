В Петербурге чаще начали появляться вакансии для подростков

Сами несовершеннолетние тоже активно проявляют себя на рынке труда.

В Северной столице появляется всё больше вакансий для подростков с 14 лет. Об этом свидетельствуют данные сервиса hh.ru.

Несовершеннолетним предлагают места курьеров, smm—менеджеров, контент–менеджеров, сборщиков заказов, мерчандайзеров. Кроме того, встречаются вакансии офис–менеджеров, маркетологов, начинающих специалистов по продажам и php–разработчиков.

Сами юноши и девушки также проявляют заинтересованность в трудоустройстве. За 2022 год резюме опубликовали свыше 45 тыс. несовершеннолетних, 12% из которых являются самозанятыми.

Ранее в Петербурге перечислили 5 самых высокооплачиваемых вакансий начала декабря.

Фото: Piter.TV