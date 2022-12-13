Петербуржцам рассказали о работе общественного транспорта в рождественскую ночь

Во время праздника в Северной столице обеспечат круглосуточную работу метро и нескольких автобусов.

Во время празднования Рождества в ночь с 6 на 7 января петербуржцы и гости города смогут воспользоваться несколькими видами общественного транспорта. Об этом рассказали в ГУП "Петребургский Метрополитен" и "Пассажиравтотранс".

Так, в рождественскую ночь для пассажиров будут доступны все станции метро в Северной столице, кроме станций "Чернышевская", "Достоевская", "Площадь Александра Невского — 2" и "Технологический институт — 1", "Проспект Ветеранов", "Девяткино", "Дунайская", "Зенит". Тем не менее, ночью в кассах подземки будут приостановлены продажа и пополнение проездных и смарт-карт. Приобрести можно будет только жетоны за наличные средства.

Кроме того, в рождественскую ночь в период с 1:00 до 5:00 будут работать 9 автобусных и троллейбусных маршрутов. Интервал их движения составит 30 минут.

Ранее мы сообщили о том, что более 800 инновационных остановок общественного транспорта установят в Петербурге за год.

Фото: Piter.TV