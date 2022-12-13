Более 800 инновационных остановок общественного транспорта установят в Петербурге за год

Новые комплексы заменят устаревшие. Также остановки появятся в новых местах.

В течение 2023 года в Северной столице будет установлено 868 остановочных павильонов для пассажиров общественного транспорта. Новые комплексы заменят устаревшие, кроме того, остановки появятся и в новых местах. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

На данный момент городские дорожные предприятия выполняют обслуживание около 3,7 тыс. остановок. По итогам прошедшего года в Петербурге создано 317 новых павильонов, причём 151 из них были установлены на новых местах. Больше всего оборудованных остановок появилось в Выборгском, Курортном и Фрунзенском районах.

В комблаге уточнили, что до середины года будут изменены конструкции остановок. Таким образом, они смогут обеспечить ожидающим защиту от ветра и осадков. В отдельных районах могут появиться павильоны закрытого типа, однако в центре города они по-прежнему остаются под запретом.

Ранее мы сообщили о том, что с улиц Петербурга в новогоднюю ночь вывезли более 110 кубов мусора.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга