Сообщается, что основная нагрузка в первый день нового года легла на дворников.

C улиц Петербурга в новогоднюю ночь вывезли более 110 кубов мусора. Об этом сообщили в Комитете по благоустройству города.

Накануне были сформированы 12 аварийных бригад дорожников и 36 бригад садово-парковых предприятий. Однако в ведомстве отметили, что основная нагрузка в первый день нового года легла на дворников. Они активно подбирали бутылки, петарды, хлопушки и упаковку от еды в местах скопления людей.

Всего за сутки было вывезено 111,7 кубометров мусора. Дежурство в Комитете по благоустройству продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге от фейерверков в новогоднюю ночь пострадали восемь человек.

Фото: Piter.tv