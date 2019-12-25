"Союзмультфильм" завершит работу над своей первой 3D-картиной к концу года

Дата премьеры будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

"Союзмультфильм" назвал сроки завершения работы над своим первым 3D-мультфильмом "Адъютант Суворова". Анимационная картина будет готова уже к концу текущего года. Дата премьеры будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщил ТАСС директор студии Борис Машковцев.

"Адъютант Суворова" представляет собой приключенческое историческое кино. Главным героем мультика станет подросток, который попадает на службу к русскому полководцу Александру Суворову. Он является неким аналогом Д"Артаньяна или героев из "Гусарской баллады".

Мультфильм выполнен в технике 3D с использованием современной технологии motion capture с последующей ручной доработкой. Это первый проект "Союзмультфильма", выполненный по подобной технологии. Она позволяет не только оцифровать движения актеров, но и построить трехмерную модель персонажа.

Ранее мы писали, что полнометражный мультфильм "Маша и Медведь" выпустят к 2025 году.

Фото: ВКонтакте / Союзмультфильм