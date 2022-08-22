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Работа автобусного маршрута из поселка Вознесенье в Петербург возобновлена
Сегодня, 20:09
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Работа автобусного маршрута из поселка Вознесенье в Петербург возобновлена

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Автобус совершит остановки в Подпорожье, Лодейном Поле и Сясьстрое и прибудет на набережную Обводного канала, 36.

Самый длинный автобусный маршрут Ленобласти из поселка Вознесенье в Петербург № 895 вновь возобновил работу. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту 27 сентября.

Длина маршрута составляет 359 км, а время в пути – 5 часов. Автобус совершит остановки в Подпорожье, Лодейном Поле и Сясьстрое и прибудет на набережную Обводного канала, 36.

Ранее ремонт трассы в поселке Вознесенье был завершен: теперь дорога готова принять автомобили, обеспечивая местным жителям и туристам более комфортные условия передвижения.

Фото: Комитет по транспорту Ленобласти

Теги: автобусный маршрут, поселок вознесенье
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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