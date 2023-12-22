Маршрут автобуса №600 изменится из-за ремонта в Репино

Автобусы, следующие в прямом направлении, начнут свой путь от остановки "Малая Малиновка", затем будут следовать по Выборгскому шоссе, Автомобильной дороге "Москва - Санкт-Петербург - Госграница", проспекту Ленина, Зеленогорскому шоссе и далее по обычной трассе.

В связи с проведением аварийных работ в поселке Репино, в Ленобласти временно изменен маршрут автобуса №600. Об этом сообщила пресс-служба регионального Комитета по транспорту.

Автобусы, следующие в прямом направлении, начнут свой путь от остановки "Малая Малиновка", затем будут следовать по Выборгскому шоссе, Автомобильной дороге "Москва - Санкт-Петербург - Госграница", проспекту Ленина, Зеленогорскому шоссе и далее по обычной трассе. Обратное направление движения автобусов будет проходить по стандартному маршруту - Зеленогорское шоссе, проспект Ленина, Автомобильная дорога "Москва - Санкт-Петербург - Госграница", Выборгское шоссе до конечной остановки "Малая Малиновка".

Кроме того, с 19 апреля на маршрут номер 675 добавляется дополнительный автобус на участке от поселка Ленинское до станции метро "Парнас". По этому направлению автобусы будут отправляться в 06:30, 10:30, 14:30, 18:00, а в обратном направлении - в 08:30, 12:30, 16:30, 20:00.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт дороги между Юкками и Кузьмолово начнётся 22 апреля.

Фото: Piter.TV