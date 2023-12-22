Ремонт дороги между Юкками и Кузьмолово начнётся 22 апреля

Работы будут проводиться поэтапно из-за высокой загруженности трассы.

На следующей неделе во Всеволожском районе Ленинградской области начнется капитальный ремонт участков дороги от населенного пункта Юкки до Кузьмолово. В процессе работ планируется обновить путепровод над федеральной трассой А-121 "Сортавала", как сообщается комитетом по дорожному хозяйству Ленобласти в их Telegram-канале.

Первый участок будет отремонтирован в Юкках, второй - за ТЦ "Мега "Парнас" в сторону Корабселека, а третий - в Кузьмолово до пересечения с Токсовским шоссе.

Работы будут проводиться поэтапно из-за высокой загруженности трассы. Специалисты сначала устроят новое покрытие асфальтом в Юкках и Кузьмолово, а затем приступят к обновлению путепровода над трассой А-121 "Сортавала" и прилегающих к нему участков. В процессе работ будет уложено 4 км нового асфальта, укреплены обочины и установлены новые автобусные остановки.

В прошлом осенью проводились работы на подъезде к Юккам со стороны Осиновой рощи.

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Фото: Telegram / Dorogi_lo