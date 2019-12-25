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В Ленобласти отремонтировали трассу у поселка Вознесенье
Сегодня, 9:30
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти отремонтировали трассу у поселка Вознесенье

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В Ленинградской области проходят ремонты дорог на различных участках. Уже сдан участок трассы в поселке Вознесенье.

Дорожники успешно завершили ремонт трассы в поселке Вознесенье, расположенном на берегу Онежского озера, у истока реки Свири, на востоке Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

После длительных работ дорога теперь готова принять автомобили, обеспечивая местным жителям и туристам более комфортные условия передвижения.

В то же время, жители Оранжерейки, Маслово и поселка имени Свердлова тоже готовятся к ремонтным работам на дорогах.Бригады начали свою работу в этих населенных пунктах, чтобы обеспечить вам улучшенное качество дорожного покрытия и безопасные условия на дорогах.

Ранее сообщалось, что первый Предпортовый проезд в Московском районе будет продлен до улицы Костюшко.

Фото: Piter.TV

Теги: дорога, ленобласть, ремонт
Категории: Лента новостей, Общество, Автомобильные новости, Новости Ленинградской области,

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