Первый Предпортовый проезд в Московском районе будет продлен до улицы Костюшко

Застройщик безвозмездно передаст дорогу в собственность Петербурга по окончании строительства.

В ходе рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами городского правительства было одобрено целевое предоставление земельного участка для строительства дороги в Московском районе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Инвестор планирует строительство 1-го Предпортового проезда от улицы Галстяна до улицы Костюшко. Общая ориентировочная протяженность проезда составит 1,23 км.

Застройщик безвозмездно передаст дорогу в собственность Петербурга по окончании строительства.

Ремонт дорог выполнен в Петербурге почти на 80%.

Фото: Яндекс. Карты