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Первый Предпортовый проезд в Московском районе будет продлен до улицы Костюшко
Сегодня, 16:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Первый Предпортовый проезд в Московском районе будет продлен до улицы Костюшко

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Застройщик безвозмездно передаст дорогу в собственность Петербурга по окончании строительства.

В ходе рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами городского правительства было одобрено целевое предоставление земельного участка для строительства дороги в Московском районе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

Инвестор планирует строительство 1-го Предпортового проезда от улицы Галстяна до улицы Костюшко. Общая ориентировочная протяженность проезда составит 1,23 км.

Застройщик безвозмездно передаст дорогу в собственность Петербурга по окончании строительства.

Ремонт дорог выполнен в Петербурге почти на 80%.

Фото: Яндекс. Карты

Теги: дорога, первый предпортовый проезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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