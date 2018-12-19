Первый Предпортовый проезд в Московском районе будет продлен до улицы Костюшко

В ходе рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами городского правительства было одобрено целевое предоставление земельного участка для строительства дороги в Московском районе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Инвестор планирует строительство 1-го Предпортового проезда от улицы Галстяна до улицы Костюшко. Общая ориентировочная протяженность проезда составит 1,23 км.
Застройщик безвозмездно передаст дорогу в собственность Петербурга по окончании строительства.
Ремонт дорог выполнен в Петербурге почти на 80%.
Фото: Яндекс. Карты
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