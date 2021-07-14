Ремонт дорог выполнен в Петербурге почти на 80%

Площадь уже сделанного ремонта составляет более 700 тыс. "квадратов" с начала года.

В Петербурге выполнено почти 80% работ по ремонту дорог от всего объема, который предусмотрен государственными контрактами на 2023 год. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству вчера, 11 августа.

Площадь уже сделанного ремонта составляет более 700 тыс. "квадратов" с начала года. За минувшую неделю специалисты ликвидировали дефекты асфальтовых покрытий на общей площади почти 28 тыс. "квадратов", грунтовых – 13 тыс. "квадратов".

В частности, приятнее стало ходить у дома на Красноармейской улице, 11, у зданий 8 и 5 по Пудожской. Кроме того, улучшили отрезок тротуара на улице Савушкина, 134-136 и Кораблестроителей, 23 и 29.

Ранее на Piter.TV: в транспортную инфраструктуру Шушар намерены вложить около 14 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству